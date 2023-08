Arabia Saudita, prima partita su La7 in replica seguita da 64.000 spettatori

La prima partita del campionato dell’Arabia Saudita, la Saudi League, trasmessa in replica in seconda serata su La7, quella tra Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Al Ettifaq, è stata seguita da 64.000 spettatori con uno share dell’1.4%. A partire dal 14 agosto La7 trasmetterà ogni settimana la migliore partita di questo campionato che a suon di milioni sta monopolizzando il mercato. L’incontro è andato in onda in diretta alle 20 su La7d (canale 29 del digitale terrestre) e poi in differita sulla rete ammiraglia di La7 alle 23.15.