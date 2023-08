Highlights Spagna-Svezia 2-1, semifinale Mondiali femminili 2023 (VIDEO)

di Christian Poliseno 9

Il video con gli highlights e i gol di Spagna-Svezia 2-1, match valevole come prima semifinale dei Mondiali 2023 di calcio femminile in corso di svolgimento in Australia e Nuova Zelanda. Le scandinave vengono sconfitte in una gara rocambolesca e vengono eliminate dalla rassegna iridata al penultimo atto. I gol tutti nel finale, con Paralluelo, Blomqvist ed Olga. Di seguito le immagini salienti del match.

CRONACA

PAGELLE