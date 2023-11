Antonio Nocerino è il nuovo allenatore del Miami FC: “Credo nei progetti del club”

Antonio Nocerino è il nuovo allenatore del Miami Football Club, che milita nello USL Championship 2024. L’annuncio del club americano è arrivato nella notte. “Avere un campione come Nocerino alla guida del nostro club è per noi motivo di grande soddisfazione e di orgoglio. La sua conoscenza e il suo carattere si adattano perfettamente alla nostra realtà”, ha dichiarato il presidente e fondatore del Miami FC, Riccardo Silva, convinto che il mister “svolgerà un lavoro eccezionale nel suo percorso con la squadra”.

Negli Usa l’ex Milan, ha giocato due stagioni con l’Orlando City e adesso non vede l’ora di iniziare in panchina la nuova avventura: “Sono estremamente entusiasta dell’opportunità di scrivere un nuovo capitolo come allenatore del Miami FC –ha ammesso l’ex centrocampista -. Credo molto nei progetti del club sia a breve che a lungo termine e questo rappresenta una nuova ed entusiasmante sfida. Uno dei miei obiettivi è avere un impatto longevo e stabile dentro e fuori dal campo”. E aggiunge: “Il mio approccio è sempre lo stesso: determinazione, disciplina, e intraprendenza e valorizzazione di ogni momento che il calcio ha da offrire”.

Secondo l’amministratore delegato, Michael Williamson “l’ingaggio di Nocerino è un grande passo per il Miami FC e per il movimento calcio negli Stati Uniti. Con la Coppa del Mondo 2026, Miami si sta consolidando come base calcistica globale. Ecco perché siamo molto lieti di dare il benvenuto a Nocerino. Antonio ha dimostrato di avere grande successo sotto tutti gli aspetti, sia come giocatore che come allenatore. Sotto la sua guida, il Miami FC raggiungerà il suo obiettivo di far crescere i giocatori dentro e fuori dal campo”.