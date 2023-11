Italia-Macedonia del nord, arbitra il tedesco Felix Zwayer

Sarà il tedesco Felix Zwayer ad arbitrare la sfida tra Italia e Macedonia del Nord, valida per le qualificazioni agli Europei del 2024, in programma venerdì all’Olimpico di Roma. Assistenti Stefan Lupp e Marco Achmuller, quarto uomo Patrick Ittrich. Intanto prosegue a Coverciano il raduno della Nazionale. E in vista dei prossimi due impegni Spalletti ha convocato anche Lazzari e Biraghi per far fronte all’emergenza in difesa.