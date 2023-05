Angers, condannato per violenza sessuale il laterale Chetti: licenziato

Il club di Ligue 1, neo retrocesso nel secondo campionato, l’Angers, ha annunciato il licenziamento di Ilyes Chetti. Il 28enne laterale sinistro che lo scorso 6 aprile è stato condannato a quattro mesi di carcere, con sospensione della pena, per atti di violenza sessuale commessi il 4 dicembre in una discoteca dell’Anjou.

In quel momento il club aveva sospeso per un mese il giocatore, per prendere una decisione definitiva, che è appena arrivata. A mettere il sale sulla ferita, c’è anche il fatto che l’arrivo di Chetti all’Angers, avvenuto la scorsa estate, ha portato la FIFA a privare il club francese del reclutamento per le prossime due finestre di mercato.