Anche Haaland celebra Bellingham: “Irreale” (FOTO)

di Mattia Zucchiatti 89

Con Kylian Mbappè, completano forse il trio di giocatori più forti al mondo in questo momento. E oggi uno celebra l’altro. Erling Haaland dedica una storia Instagram e un messaggio eloquente (“Unreal this guy”) a Jude Bellingham, autore di una doppietta che ha permesso al Real Madrid di battere in rimonta il Barcellona nel Clasico di Liga. Prima un destro potentissimo per il pareggio, poi un tocco da due passi in pieno recupero. Proprio la prima rete ha impressionato Haaland che in una sua storia instagram ha allegato il messaggio a margine del video.