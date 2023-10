Djokovic: “Anno competitivo e fantastico, voglio ancora dare il massimo”

Novak Djokovic tornerà in campo tra pochi giorni all’ATP Masters 1000 a Parigi-Bercy 2023. Il numero uno del mondo si presenta in una conferenza stampa dichiarando: “Finora ho avuto un anno competitivo fantastico, vincendo tre tornei del Grande Slam e raggiungendo la finale a Wimbledon. All’inizio dell’anno avevo detto che gli Slam erano la mia priorità e continueranno ad esserlo anche per la prossima stagione. Questi sono i tornei in cui voglio dare il massimo. Non potrei chiedere una stagione migliore, a una partita dalla vittoria dei quattro Slam. È qualcosa che firmerei senza esitazione. Imparo sempre qualcosa di nuovo su me stesso, cerco di correggere le cose che non mi piacciono e cerco sempre di essere la versione migliore di me stesso”.

Il tennista serbo ha poi proseguito: “Come padre sto imparando che passare più tempo con i propri figli ti dà soddisfazioni incredibili ed emozioni molto belle, cose che ti definiscono. Quest’anno non ho giocato tanti tornei, ho modificato il mio calendario a mio piacimento per passare più tempo con la famiglia. La mia più grande motivazione? L’amore per il gioco. Ho il lusso di poter scegliere a quali tornei giocare, pianificare il mio programma in modo da poter fare del mio meglio nei tornei in cui ho i miei obiettivi più grandi. Mi sento giovane nel mio corpo”.

E sulle dichiarazioni di Nadal: “Non dirò che sono il migliore di tutti i tempi. Non sono io a doverlo dire, lo lascio agli altri. Sono molto orgoglioso che il mio più grande rivale dica queste cose, ma lascio questa discussione ad altri”.