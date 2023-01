Al Nassr, Rudi Garcia: “Cristiano Ronaldo è una leggenda. Cercherò di renderlo felice”

Il tecnico dell’Al Nassr, Rudi Garcia, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione di Cristiano Ronaldo. Ecco le parole dell’ex Roma: “E’ uno dei migliori giocatori al mondo, una leggenda, e siamo felici di averlo in squadra. Il suo arrivo è importante per tutta l’Arabia Saudita. In vita mia raramente ho visto grandi giocatori come Cristiano e non ho mai allenato un giocatore come lui, sono curioso di condividere la sua esperienza. È un esempio, il mio obiettivo è renderlo felice e spero che si possa godere ogni momento qui”.