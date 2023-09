Al Khelaifi sulla Superlega: “Erano tre, ora sono rimasti in due…Nessuno vuole farla”

Nasser Al Khelaïfi è stato rieletto presidente dell’ECA (European Clubs Association) durante l’Assemblea Generale tenutasi a Berlino ed è tornato a parlare della Superlega, il progetto ideato da Real Madrid, Barçellona e Juventus ma che ora vede nel progetto solo i due club spagnoli. “Io la chiamo ‘No Superlega’ – riporta Marca – Nessuno vuole farla. Non ci interessa cosa fanno. Sono fuori. Prima c’erano tre squadre, ora sono due…”, ha detto riferendosi all’uscita dei bianconeri dal progetto. Già il giorno prima, durante il suo discorso all’assemblea, Al Khelaïfi aveva ricordato le ore che avevano preceduto l’annuncio della nuova competizione: “Non dimenticherò mai tutte le partenze dal gruppo WhatsApp del consiglio di amministrazione dell’ECA domenica 18 aprile 2021. Pensavo infatti che il mio telefono fosse stato violato. Tuttavia, ricorderò sempre il modo in cui siamo rimasti saldi come istituzione e ricorderò i club che sono tornati, alcuni dei quali contribuiscono più che mai all’ECA”, ha confessato.