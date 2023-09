Micah Richards e la gaffe linguistica alla Fiorentina: “Chiesi consiglio a Balotelli e dissi ‘testa di c****” a Montella”

L’elenco di scherzi di Mario Balotelli è lunghissimo. A svelarne uno inedito è Micah Richards, ex nazionale inglese, oggi volto televisivo di Sky Sport, con un passato da difensore della Fiorentina. Durante una puntata del podcast ‘The Rest is football’ con Gary Lineker e Alan Shearer, l’ex calciatore ha risposto alla domanda di un ascoltatore che chiedeva quale fosse stato il suo incidente più divertente nel corso delle esperienze lontano dall’Inghilterra. “Una brutta storia a Firenze”, ha esordito Richards, precisando di essere arrivato alla Fiorentina senza sapere una parola in italiano. “Come un assoluto idiota, quale sono, parlai con Balotelli (ex compagno al City ndr) per chiedergli ‘cosa dovrei dire quando mi presento?”. Il danno è fatto. “Vado ad incontrare l’allenatore, Montella, gli stringo la mano e dico ‘Testa di cazzo'”. “Questa è la prima volta che racconto questa storia”, aggiunge Richards che svela: “Montella iniziò a ridere”.

When you join a club abroad, don't ask @FinallyMario for advice on speaking to the new manager 😅@MicahRichards had to find out the hard way… pic.twitter.com/bUlOWLzmVL

— The Rest Is Football (@RestIsFootball) September 7, 2023