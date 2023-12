Al Ittihad, Benzema non si allena con i compagni e ha lasciato Gedda: tifosi infuriati

In Arabia Saudita si parla ormai di ‘caso Benzema‘ dopo che l’attaccante francese si è allontanato dalla città di Gedda al termine della sfida tra Al Ittihad e Al Nassr. Benzema non si è allenato con i compagni né giovedì né venerdì, pertanto non è stato inserito tra i convocati per il match contro l’Al-Taee (poi rinviato). La cosa più grave, però, è che alla base di tale scomparsa non ci sarebbe un motivo chiaro.

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del club Marcelo Gallardo non è stato infatti in grado di fornire spiegazioni. Tutta la situazione ha inoltre scatenato i tifosi dell’Al Ittihad contro Benzema, che nonostante 12 gol in 20 partite è stato criticato per le sue prestazioni nei big match. Fatale soprattutto il rigore sbagliato nella sfida del Mondiale per Club contro l’Al Ahly. A peggiorare il tutto, una sparizione anche dai social, dove ha ricevuto svariati insulti da alcuni dei suoi 76 milioni di followers.