Sci di fondo, Tour de Ski: vince Chavanat, fuori in semifinale Pellegrino e Hellweger

Nella prima tappa del Tour de Ski, il francese Lucas Chavanat si aggiudica lo sprint a tecnica libera di Dobbiaco, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo. Seconda posizione per l’altro transalpino Jules Chappaz, davanti allo statunitense Ben Ogden, al primo podio in Cdm. Sorprende l’assenza della Norvegia, che per la prima volta in questa stagione non va sul podio: Erik Valnes chiude quarto, mentre uno dei favoriti alla vittoria come Harald Amundsen ha rotto il bastoncino sull’ultima salita e finisce sesto.

Buona prova di squadra degli azzurri, che hanno superato in massa il primo turno e piazzato due atleti in semifinale. Ottima prestazione per Michael Hellweger, migliore degli azzurri in nona posizione e per la prima volta in una semifinale di Coppa del Mondo. Fuori in semifinale anche Federico Pellegrino, ancora non al meglio dopo la malattia che lo ha debilitato meno di un mese fa: evidente la sua difficoltà soprattutto in salita, indice di una scarsa condizione. Si fermano nei quarti di finale invece Davide Graz ed Elia Barp, terzo nella propria batteria. Sfortunato invece Alessandro Chiocchetti che dopo un contatto di gara con Odgen rompe un bastoncino sulla salita del cavalcavia ed è csotretto a dire addio a ogni velleità di passaggio turno.

Per quanto riguarda la tappa femminile invece, successo per la svedese Linn Svahn, che vince la sprint davanti alla connazionale Jonna Sundling. Fallisce la tripletta la Svezia, con Emma Ribom che ha chiuso quarta, mentre l’ultimo gradino del podio se lo è aggiudicato la norvegese Kristine Skistad. Fuori ai quarti di finale invece le due azzurre Nicole Monsorno e Caterina Ganz, rispettivamente quarta e sesta nelle proprie batterie.