Al Hilal, Koulibaly è sempre più vicino: difensore pronto per le visite mediche

Kalidou Koulibaly è pronto a lasciare il Chelsea dopo appena un stagione. Stando a quanto riportato dai media inglesi, infatti, il difensore sarebbe ad un passo dal trasferimento all‘Al Hilal e si sarebbe già recato a Riyadh, in Arabia Saudita, per sostenere le visite mediche. I Blues dovrebbero intascare una cifra intorno ai 23 milioni di euro, ma questa non sarà l’ultima cessione per il club inglese, che sarebbe pronto a lasciar andare anche il portiere Edouard Mendy e Hakim Ziyech.