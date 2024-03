Ajax, Henderson pentito dell’Arabia Saudita: “Ho sbagliato ad andarci, ma ho imparato molto”

Il centrocampista dell’Ajax Jordan Henderson ha rilasciato un’intervista al portale olandese Parool in cui analizza diversi temi, a partire dalla sua esperienza in Saudi Pro League: “Il movimento saudita è in crescita, ma non mi sono trovato bene. Ho fatto un errore ad andare là“. Il numero 6 dei lancieri ha messo insieme 19 presenze con la maglia dell’Al-Ettifaq, prima di fare ritorno in Europa a gennaio. L’ex Liverpool ha aggiunto: “Ripensando a quel periodo, è stata una decisione importante e pensavo fosse quella corretta, ma mi sbagliavo. Nella vita queste scelte possono essere chiamate rimpianti o errori, ma sono errori solo se non impari. Io invece ho imparato molte cose sull’Arabia saudita. Non posso parlare male di nessuno, ho lasciato amici con cui parlerò sempre. Alla fine non è andata come entrambi volevamo, ma ci siamo lasciati bene. Ora sono felice di essere qui e far parte del progetto Ajax“.