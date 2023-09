MOVIOLA – Atalanta-Cagliari, contatto De Roon-Luvumbo: per arbitro e Var niente rigore

Episodio da moviola in Atalanta-Cagliari per il contatto in area di rigore tra Marten De Roon e Zito Luvumbo. I due entrano in rotta di collisione mentre l’esterno offensivo dei sardi stava provando a penetrare verso la porta, per l’arbitro Ermanno Feliciani di Teramo e per il Var della partita non ci sono gli estremi per fischiare il penalty. Rivedendo le immagini al rallentatore, però, qualche dubbio sorge, visto che il contatto falloso pare esserci.