Ajax-Feyenoord definitivamente interrotta: ecco cosa succede con le scommesse

Caos nel calcio olandese per quanto accaduto nel corso di Ajax-Feyenoord, il grande classico dell’Eredivisie. La partita, infatti, è stata interrotta per due volte, la prima a fine primo tempo dopo lo 0-3 ospite, la seconda nel secondo tempo, il tutto a causa del lancio da parte dei tifosi di casa di fumogeni e oggetti vari per protesta visto il passivo. Dopo la seconda sospensione, però, l’arbitro ha deciso di dare il triplice fischio e di non far riprendere l’incontro non riscontrando le condizioni di minima sicurezza. Ma cosa succede con le scommesse?

Tutte le quote sulla partita che non si sono concretizzate saranno considerate nulle. Il tutto, ovviamente, a meno che la gara non riprenda e finisca entro 72 ore. In quel caso sarebbe infatti valido ogni esito con la ripresa. Saranno tuttavia valide quelle scommesse specifiche che possono essere verificate entro il minuto in cui è stato fermato il match.