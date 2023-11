Nazionale, Acerbi: “Non andare ad Euro 2024 sarebbe un fallimento”

Prima dell’inizio del match fra Ucraina ed Italia a Leverkusen, snodo decisivo per la partecipazione della nostra Nazionale ad Euro 2024, sono arrivate le parole di Francesco Acerbi sempre più uomo simbolo del gruppi di Spalletti.

Queste le parole di Acerbi a Sky Sport: “Questa è come se fosse una finale, non andare all’Europeo sarebbe un fallimento totale. Affrontiamo una squadra che farà di tutto per giocarsela, ma noi abbiamo le qualità per fargli male. L’atteggiamento e la forza mentale dovranno essere altissimi. Stasera dobbiamo essere tutti uniti. pero, ma sono sicuro, che i ragazzi capiscano l’importanza della partita, è troppo fondamentale. L’atteggiamento deve essere da squadra matura“.