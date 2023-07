Calcio, espansione a livello globale per i Globe Soccer: in programma cinque nuove edizioni dal 2024

Grandi novità in arrivo per Globe Soccer, che ha ufficializzato l’espansione del concept a livello globale. Presentati come ‘Road to Dubai’, a partire dal 2024 sono infatti previste cinque nuove edizioni in quattro continenti. I dettagli verranno resi noti nei prossimi mesi, tuttavia è già stato svelato che i vincitori dei singoli premi (come ad esempio il Best Men’s Player of the Year o il Best Club) si qualificheranno per la finale che si terrà in occasione della cerimonia principale. Nonostante le nuove serie sparse per tutto il globo, l’evento principale rimane i Dubai Globe Soccer Awards, organizzati in collaborazione con il Dubai Sports Council e che si terranno negli Emirati Arabi Uniti.

“La serie intercontinentale ci permetterà di coinvolgere più tifosi e offrirà maggiori opportunità alle persone che operano nel mondo del calcio globale. Il programma ‘Road to Dubai’ è stato progettato per mantenere l’attenzione sull’emirato, consentendoci però allo stesso di riconoscere club, giocatori e tante altre figure provenienti da tutto il mondo” ha dichiarato il Ceo di Globe Soccer Tommaso Bendoni.