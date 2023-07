Lega Serie A, siglata una partnership strategia con Roc Nations negli Usa: la nota ufficiale

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha reso noto di aver trovato un accordo con Roc Nation negli Stati Uniti per una partnership strategica. Tale sinergia è stata ufficializzata con un video della Serie A con le immagini del calcio italiano, realizzato da Roc Nation, che è stato trasmesso sugli schermi di Times Square a New York. Di seguito la nota integrale.

“La Lega Serie A e Roc Nation Sports International sono felici di annunciare una nuova partnership strategica che si pone come obiettivo quello di migliorare la presenza e l`attrattiva globale del calcio italiano in Nord America. Questo accordo amplia una collaborazione iniziata nel 2019.

Per sancire questa unione con Roc Nation la Serie A è sbarcata sui famosi billboard di Times Square, uno dei luoghi più iconici al mondo. Un video con un contenuto coinvolgente, che ha raccolto le immagini più belle della Serie A, realizzato dal team di produzione di RNSI, è stato trasmesso nei giorni scorsi sullo schermo più grande di Times Square a New York.

La Serie A, che può contare su una fan base estesa, guarda agli Stati Uniti d`America come ad un mercato strategico per una maggiore espansione globale.

Con la consolidata presenza di Roc Nation negli Stati Uniti, nei settori della cultura, dello sport e dell’intrattenimento, la Lega Serie A punta a stabilire importanti connessioni con alcuni dei brand più importanti degli USA.

Questa partnership avrà come ulteriore obiettivo quello di accrescere il posizionamento e la brand awareness del marchio Serie A negli Stati Uniti attraverso l`incremento dell`interazione con i fan esistenti e con i nuovi tramite contenuti digitali, attività di marketing ed eventi.

Roc Nation affiancherà la Lega Serie A nella realizzazione e nell`amplificazione dei progetti di responsabilità sociale (CSR) della Lega Serie A, come ad esempio la campagna di sensibilizzazione “Keep Racism Out”. Questo supporto consentirà di diffondere i messaggi e gli obiettivi dei progetti CSR anche nel mercato americano, coinvolgendo gli appassionati su temi importanti come la lotta al razzismo e l`inclusione.

In conclusione, la partnership tra la Lega Serie A e Roc Nation è finalizzata a utilizzare la vasta esperienza e la reputazione di Roc Nation negli Stati Uniti per ampliare la visibilità della Serie A, creare contenuti mirati per il pubblico americano, promuovere i progetti CSR della Lega Serie A e attrarre nuove e giovani audience attraverso il cross-marketing con talenti del mondo della musica e dell`intrattenimento.

“La Lega Serie A guarda con estremo entusiasmo a questa partnership con Roc Nation Sports, una collaborazione che ci consentirà prima di tutto di rafforzare la nostra presenza negli Usa. Come Lega miriamo a favorire la crescita del calcio italiano in questa regione cruciale che ospiterà il Mondiale 2026, e per noi diventa quasi un imperativo connetterci con una nuova fan base attraverso strumenti e partnership sempre più innovative. Collaborando con Roc Nation, la Serie A intende intraprendere anche progetti che vanno oltre il calcio, riconoscendo il potenziale dello sport come strumento ideale per raggiungere un pubblico vastissimo e promuovere iniziative di Corporate Social Responsibility”, è quanto dichiarato dal CEO della Lega Serie A, Luigi De Siervo.

Michael Yormark, Presidente di Roc Nation Sports International, ha sottolineato l’importanza di questa partnership strategica: “Siamo molto entusiasti di aiutare la Serie A ad ampliare il suo brand in tutto il Nord America, contribuendo allo sviluppo di partnership significative insieme a una maggiore visibilità del marchio che porterà ad una crescita continua per una delle Leghe di calcio più importanti al mondo. L`ufficio della Serie A a New York ha iniziato molto bene e non vediamo l`ora di aiutarli a raggiungere tutti i loro obiettivi“.