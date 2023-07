Calcio, Collegio Garanzia: lunedì 17 luglio verranno discussi i ricorsi di Siena, Reggina, Foggia e Perugia

E’ stata stabilita per lunedì 17 luglio, alle ore 16:00, la “sessione di udienze della Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche”. A breve si conosceranno dunque ufficialmente le squadre che prenderanno parte ai prossimi campionati di Serie B, C e D.

Saranno infatti quattro i ricorsi che verranno discussi, tra cui quello del Siena, che contesta la mancata ammissione al campionato di Serie C. C’è poi quello della Reggina, estromessa dalla Serie B, e infine quelli di Foggia e Perugia (rispettivamente finalista dei playoff di C e retrocessa in C) contro l’accoglimento dell’iscrizione del neopromosso Lecco in B.