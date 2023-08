Calcio, Brasile: Zagallo di nuovo ricoverato in ospedale

Mario Jorge Lobo Zagallo è stato nuovamente ricoverato in ospedale in Brasile, questa volta per un’infezione alle vie urinarie. 92 anni compiuti da poco, per Zagallo era già stato necessario il ricovero un anno fa per un problema alle vie respiratorie. Il paziente viene descritto come clinicamente stabile e respira autonomamente, ma non ci sono ancora previsioni su quando verrà dimesso. Il classe 1931 è stato il primo a vincere un Mondiale sia da giocatore (nel 1958 e 1962) che da allenatore (nel 1970), impresa riuscita dopo di lui solo a Beckenbauer e Deschamps.