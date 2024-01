Calciatori accusati di stupro di gruppo, consulenti pm: “La ragazza era incosciente”

Secondo la relazione tossicologica e psicologica prodotta da un team di consulenti di parte nominati dai pm di Milano che si occupano della vicenda, lo stato di alterazione della ragazza americana di 22 anni che ha accusato due giocatori all’epoca dei fatti al Livorno, Mattia Lucarelli, figlio dell’ex attaccante Cristiano, e Federico Apolloni, insieme ad altri tre giovani, di violenza sessuale di gruppo, era tale da renderla incosciente. Questa stessa relazione sarà argomento di discussione della prossima udienza dinnanzi al gup.

Una prima relazione, al contrario, sosteneva come la ragazza non fosse incapace di esprimere consenso e che il suo tasso alcolemico era sotto lo 0,5, come ricorda l’Ansa. Il presunto stupro di gruppo risale alla notte tra il 26 e il 27 marzo del 2022, quando la studentessa americana sarebbe stata avvicinata dai due compagni di squadra del Livorno e da altri tre amici fuori dalla discoteca ‘Il Gattopardo’ di Milano, e la violenza sarebbe stata perpetrata nell’abitazione del figlio d’arte. I due calciatori erano stati arrestati, poi condotti ai domiciliari, quindi da un anno sono tornati in libertà.