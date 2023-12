Cagliari, pubblicato sul Bollettino Ufficiale l’accordo Comune-Regione: parte il progetto per il nuovo stadio

Con la firma e la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, a completamento dell’iter burocratico, diventa ufficiale il progetto per la realizzazione del nuovo stadio del Cagliari Calcio che verrà intitolato a Gigi Riva. La pubblicazione arriva in attuazione dell’articolo 11 della legge regionale del 21 febbraio scorso, “secondo gli standard previsti per le competizioni internazionali – fa sapere il governatore Christian Solinas – ed entro i termini per ospitare i campionati europei del 2032″. La Regione, prosegue il governatore, “concorre, con uno stanziamento complessivo di 50 milioni di euro, alla realizzazione del nuovo stadio secondo gli standard previsti dalle competizioni internazionali”. Nel dettaglio, previsti 3 milioni di euro sul bilancio regionale per il 2023, 15 milioni per il 2024, 12 milioni per il 2025 e 20 milioni per il 2026.

Il Comune della città, si legge nel documento, “si impegna a sostenere gli oneri finanziari di cui al piano economico finanziario di propria competenza, gestire l’iter procedurale tecnico/amministrativo connesso all’approvazione della progettazione ed alla realizzazione dell’intervento nel rispetto delle disposizioni normative di riferimento, monitorando e assicurando il rispetto del cronoprogramma formalmente approvato in coerenza con le tempistiche assegnate dal Comitato Esecutivo Uefa in vista di Euro 2032. Inoltre si impegna a presentare alla Regione al termine dell’intervento, una relazione finale che dà atto dei risultati raggiunti e delle modalità di utilizzo delle risorse trasferite in attuazione dell’accordo di programma”.