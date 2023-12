Tennis, quali tornei giocheranno gli azzurri a inizio 2024? La programmazione in Australia

La stagione tennistica 2024 è ormai alle porte ed i tennisti italiani, che a breve voleranno in Australia, hanno già definito la loro programmazione. Il torneo che tutti giocheranno non può che essere l’Australian Open, primo slam stagionale, mentre nelle settimane precedenti i giocatori hanno optato per scelte diverse.

Occhi puntati ovviamente su Jannik Sinner, protagonista di un finale di 2023 in crescendo e chiamato a confermarsi, ma anche su Lorenzo Musetti, che proverà quantomeno a consolidare il proprio piazzamento tra i migliori 30 del mondo. Grande curiosità poi per Matteo Arnaldi, reduce da una stagione pazzesca, Matteo Berrettini, a caccia di riscatto, Lorenzo Sonego, ormai una garanzia in top 50, e i tanti giovani tra cui Flavio Cobolli e Luca Nardi, reduci dalle Next Gen ATP Finals di Jeddah.

Spazio anche al tennis femminile, con l’Italia che riparte dalla propria numero uno, Jasmine Paolini, protagonista insieme a Martina Trevisan del raggiungimento della finale di Billie Jean King Cup a Siviglia. Oltre a loro, ai nastri di partenza del 2024 ci saranno anche Lucia Bronzetti, la giovane Elisabetta Cocciaretto e l’intramontabile Camila Giorgi. Andiamo dunque a scoprire insieme la programmazione della spedizione azzurra.

ENTRY LIST 2024 ATP E WTA

JANNIK SINNER

10-12 gennaio: Kooyong Classic (esibizione)

14-28 gennaio: Australian Open

LORENZO MUSETTI

1-7 gennaio: Atp 250 Hong Kong

8-14 gennaio: Atp 250 Adelaide

14-28 gennaio: Australian Open

MATTEO ARNALDI

1-7 gennaio: Atp 250 Brisbane

8-14 gennaio: Atp 250 Adelaide

14-28 gennaio: Australian Open

LORENZO SONEGO

29 dicembre-7 gennaio: United Cup

8-14 gennaio: Atp 250 Adelaide

14-28 gennaio: Australian Open

MATTEO BERRETTINI

1-7 gennaio: Qualificazioni Atp 250 Brisbane

8-14 gennaio: Qualificazioni Atp 250 Adelaide

14-28 gennaio: Australian Open

FLAVIO COBOLLI

29 dicembre-7 gennaio: United Cup

8-14 gennaio: Qualificazioni Australian Open

14-28 gennaio: Eventuale Australian Open

LUCA NARDI

1-7 gennaio: Challenger Canberra

8-14 gennaio: Qualificazioni Australian Open

14-28 gennaio: Eventuale Australian Open

PROGRAMMAZIONE BIG: Per quanto riguarda i top players, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz giocheranno un’esibizione a Riyad, in Arabia Saudita, il 27 dicembre. Poi il serbo volerà in Australia per la United Cup e l’Australian Open, mentre lo spagnolo prenderà parte solamente allo slam in quel di Melbourne. Anche Daniil Medvedev debutterà direttamente all’Australian Open, mentre la ‘Last Dance’ di Rafa Nadal parte da Brisbane, dove ha ricevuto una wild card, prima dell’immancabile slam aussie.

JASMINE PAOLINI

29 dicembre-7 gennaio: United Cup

14-28 gennaio: Australian Open

MARTINA TREVISAN

1-7 gennaio: Wta 500 Brisbane

8-14 gennaio: Wta 250 Hobart

14-28 gennaio: Australian Open

CAMILA GIORGI

1-7 gennaio: Wta 500 Brisbane

14-28 gennaio: Australian Open

LUCIA BRONZETTI

1-7 gennaio: Wta 500 Brisbane

8-14 gennaio: Wta 250 Hobart

14-28 gennaio: Australian Open

ELISABETTA COCCIARETTO

8-14 gennaio: Wta 250 Hobart

14-28 gennaio: Australian Open

PROGRAMMAZIONE BIG: L’equivalente di Djokovic-Alcaraz sarà Jabeur–Sabalenka, in campo a Riyad per un match d’esibizione il 26 dicembre. Le uniche big che parteciperanno alla United Cup saranno invece Iga Swiatek, Jessica Pegula e Maria Sakkari. Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina hanno scelto il Wta 500 di Brisbane come primo impegno in terra aussie, mentre Coco Gauff partirà dal torneo di Auckland. Ben cinque, infine, le top 10 al via del Wta 500 di Adelaide, in programma nella settimana precedente all’Open d’Australia.