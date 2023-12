Napoli, Grava: “Osimhen è carico e motivato. Squadra più unita con Mazzarri”

Intervenuto ai microfoni di ‘Mediaset Infinity+’, il responsabile tecnico del Napoli, Gianluca Grava, ha parlato del momento dei partenopei e dell’avvicinamento alla sfida di Champions League decisiva per la qualificazione contro il Braga: “Il premio che ha ricevuto Victor lo ha caricato e motivato. Ha parlato con Mazzarri, è determinato a risollevare la squadra in un momento di difficoltà e c’è la metterà tutta. Il Mister sta lavorando tanto sulla testa dei giocatori. La squadra è forte, dobbiamo raccogliere i risultati sul campo. Stasera è una partita importante per noi, speriamo arrivi un risultato positivo. Nelle ultime uscite la squadra è più coesa, è importante che ci sia questa unità di gruppo. Lavoriamo su quello che la società ci ha messo a disposizione. Abbiamo tante defezioni, in difesa siamo contati. Cerchiamo di lavorare col materiale umano che abbiamo a disposizione, i giocatori hanno già dimostrato lo scorso anno di essere di grande caratura“.