Cagliari, grande festa all’aeroporto alle 3 di notte: squadra accolta da centinaia di tifosi

Il gol vittoria di Pavoletti al San Nicola ha dato il via a una nottata indimenticabile per i tifosi del Cagliari, che dopo aver festeggiato in piazza Yenne si sono diretti all’aeroporto in attesa che arrivasse la squadra. Quando il volo da Bari è atterrato, alle 3 di notte, e i giocatori sono sbucati dall’uscita passeggeri, si è scatenato il delirio. Cori, abbracci, foto e pazza gioia per un traguardo incredibile, centrato dopo un solo anno di ‘purgatorio’. Ad infiammare l’atmosfera ci hanno pensato gli stessi giocatori, saltando insieme ai tifosi e indossando parrucche (come quella rossoblù di Luvumbo) o magliette con scritto Torraus (tornati, in sardo) con la A grande. I giocatori e mister Ranieri hanno dunque raggiunto a fatica la zona parcheggi e sono saliti sul bus. Se c’è una cosa certa è che la festa proseguirà anche nei prossimi giorni.