È morto Silvio Berlusconi, aveva 86 anni

E’ morto a 86 anni Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia era ricoverato da venerdì all’ospedale San Raffaele di Milano a causa di una polmonite e di una forma di leucemia, ma le sue condizioni sono peggiorate drammaticamente nella notte e oggi, lunedì 12 giugno, si è spento. In ospedale con lui la compagna Marta Fascina, raggiunta nelle ultime ore dai figli e dal fratello Paolo.

Se ne va dunque un uomo che ha lasciato il segno in Italia, nel mondo della politica ma anche della comunicazione e del calcio. E’ stato infatti quattro volte presidente del Consiglio, nominato Cavaliere nel 1977 e ha guidato fino agli ultimi giorni il suo partito, Forza Italia. E’ stato inoltre fondatore di Mediaset nonché editore del Giornale.

Infine, è stato presidente del Milan dal 1986 al 2017, scrivendo la storia del club e conquistando ben 29 trofei in 31 anni: 8 scudetti, una Coppa Italia, 7 Supercoppe italiane, 5 Champions, due Intercontinentali, 5 Supercoppe Europee e un Mondiale per club. Dopo aver ceduto la società a Li Yonghong, nel 2018 ha fatto ritorno nel mondo del calcio, diventando patron del Monza e portandolo in Serie A per la prima volta nella sua storia.