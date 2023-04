Bundesliga, lo Schalke 04 vince lo scontro salvezza contro l’Hertha Berlino: 5-2 nel segno di Bulter

Lo scontro salvezza in Bundesliga fra Schalke 04 ed Hertha Berlino va alla squadra di Reis che si proietta così prepotentemente nella lotta per non retrocedere. Buio ancora profondo, invece, per Kevin Prince Boateng e compagni che non sono riusciti a rientrare a Berlino con punti. Una partita mai stata in bilico con i padroni di casa che approcciano al meglio la partita portandosi nel giro di 10 minuti sul 2-0 grazie ai gol al terzo minuto di Skarke e al tredicesimo di Bulter. Sul finire del primo tempo sembra arrivare una luce in fondo al tunnel per l’Hertha Berlino con Jovetic che al 48esimo segna e fa pensare ad un secondo tempo vibrante.

La ripresa però si apre subito con lo Schalke 04 che inizia a premere: alla squadra di Reis basta poco per penetrare nella difesa dell’Hertha. Infatti, al 48esimo i padroni di casa riportano il vantaggio sulla doppia distanza con il gol di Terodde. Al 78esimo c’è spazio anche per la doppietta di Bulter che porta la partita sul 4-1. Al 84esimo reazione d’orgoglio dell’Hertha che cerca di rendere meno amaro il confronto con la rete di Richter. Nei minuti di recupero lo Schalke dilaga con la rete del definitivo 5-2 di Kaminski. Lo Schake con questa vittoria si rifà nuovamente sotto per la corsa non retrocedere salendo a quota 24 punti. Nero profondo per l’Hertha, ultimo a 22.