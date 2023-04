Serie B 2022/23: Parma dominante, Diaw trascina il Modena. Termina 1-1 all’Alberto Braglia

Modena e Parma frenano sul pareggio nella 33esima giornata di Serie B 2022/23. Un punto per parte che permette ai padroni di casa di fissare la decima posizione con 43 punti, per i bianconeri invece bene la sesta posizione a quota 48.

Bella prima frazione di gioco all’Alberto Braglia: ritmo e occasioni da parte di entrambe le formazioni che chiudono il primo tempo sul pareggio di 1-1. Sono i padroni di casa a sbloccare il risultato sugli sviluppi di un corner su cui arriva bene Diaw di testa. E’ poi Benedyczak a pareggiare qualche minuto più tardi, con la conclusione dalla distanza. Nella ripresa sono maggiormente gli ospiti a reggere il gioco: prima con l’occasione di Man e successivamente la conclusione di Bonny, entrambi neo entrati. Sul finale sono ancora i bianconeri a provarci con il pallone di Vasquez su Gagno che non si fa sorprendere. Poco da fare da parte dei padroni di casa che non concludono in porta con successo. Termina 1-1.