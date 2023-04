Bundesliga, Bochum-Borussia Dortmund 1-1: in due minuti Adeyemi risponde a Losilla

Nell’anticipo della Bundesliga il Borussia Dortmund non va oltre l’1-1 contro il Bochum sprecando una possibilità di allungare sul Bayern Monaco e le altre pretendenti alla vittoria della Bundesliga. In un match vibrante e pieno di capolgimenti difronte, gli uomini di Terzic spingono per gran parte del match, ma sono i padroni di casa a portarsi avanti con il gol del vantaggio siglato da Losilla che da fuori sorprende Kobel e porta avanti il Bochum. La reazione del Borussia Dortmund non tarda ad arrivare: infatti, dopo appena due minuti dal vantaggio di casa, è Adeyemi a portare di nuovo in pari la partita. L’esterno del BVB mette la ciliegina sulla torta, dopo che Haller perfeziona la rete del pari. Per l’ex Salisburgo basta solo spingere in rete.

Da lì in poi il Borussia riprende in mano la partita, ma non riesce ad essere tanto pericoloso da procurare seri pericoli per la porta difesa dal Bochum. Al 90esimo è Hummels ad insaccare la palla in rete per un vantaggio che sarebbe vitale per i gialloneri. L’arbitro però annulla per fuorigioco. La partita termina quindi sul punteggio di 1-1. Mezzo passo falso per il Borussia Dortmund che adesso dovrà attendere il risultato del Bayern Monaco che scenderà in campo contro l’Hertha Berlino domenica 30 aprile. Per il Bochum, invece, punti preziosi per cercare di staccare la sedicesima posizione occupata al momento dallo Stoccarda.