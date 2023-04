Europa League: Bayer Leverkusen anticipa la gara con il Colonia in vista della Roma

La Lega tedesca ha accettato la richiesta del Bayer Leverkusen di anticipare dal 7 al 5 maggio, con calcio di inizio alle 20.30, la gara valida per la 31esima giornata di Bundesliga contro il Colonia. La squadra di Xabi Alonso avrà così due giorni in più per preparare l’andata della semifinale di Europa League contro la Roma, prevista l’11 maggio alle 21 allo Stadio Olimpico.