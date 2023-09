Real Madrid-Union Berlino 1-0, Ancelotti: “Non avevamo spazi, bravi a crederci fino all’ultimo”

Carlo Ancelotti ha parlato nel post-partita di Real Madrid-Union Berlino 1-0, match della prima giornata della Champions League 2023/2024. Vittoria soffertissima per i Blancos, che dopo un lungo assedio hanno trovato il gol da tre punti solo al 94′ in maniera piuttosto fortunosa con Bellingham. “Sapevamo che la partita si sarebbe sviluppata così, con un blocco basso dei nostri avversari e noi in costante proiezione offensiva – ha spiegato Ancelotti – Non avevamo spazi per fare gioco, abbiamo gestito bene le situazioni da fermo e alla fine il nostro merito è stato quello di averci creduto fino alla fine. E’ lo spirito del Real.” A livello di singoli, il tecnico delle Merengues ha parlato di Bellingham: “Oggi è stato anche fortunato, ma sicuramente ha grandi qualità. E’ molto bravo nell’inserimento in attacco dal centrocampo, è abile a farsi trovare pronto.”