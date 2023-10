Brindisi-Juve Stabia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Brindisi-Juve Stabia, match valevole per la settima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Dopo due sconfitte consecutive il Brindisi ha fretta di rialzare la testa per capire quali possano essere le proprie ambizioni, ossia se quelle di una salvezza tranquilla o quelle di uno sgomitare fino all’ultimo. Difronte, domenica 8 ottobre, l’avversario è ostico: la Juve Stabia, che non vuole lasciare il primo posto in classifica. Diretta dalle 18.30 su SKY SPORT 253 e NOW TV.