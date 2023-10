Giugliano-Taranto oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Giugliano-Taranto, match valevole per la settima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Il Giugliano ha fretta di mettere in cascina punti importanti per uscire dalle zone rosse della classifica del Girone C della Serie C. Difronte il Giugliano si troverà il Taranto di Capuano che invece cova speranze e sogni importanti di promozione. Match in diretta dalle 18.30 su SKY SPORT CALCIO 251 e NOW TV.