Il Bologna orfano di Arnautovic cade in Olanda: finisce 1-0 per l’AZ

Il Bologna, senza molte idee e con una necessità assoluta di rinforzare la rosa, cade in Olanda contro l’AZ Alkmaar. Nella tournee nei Paesi Bassi gli uomini di Thiago Motta chiudono con una sconfitta contro una squadra oggettivamente più pronta e, forse, più forte degli emiliani attualmente. L’avvio è pienamente di marca dell’AZ che già al quarto minuto di recupero va vicinissima al vantaggio con Pavlidis. Serve un grande intervento di Skorupski, nettamente il migliore del Bologna. Fra il dominio dell’AZ nel primo tempo e l’intervallo si fa vedere anche il Bologna: Dominguez da fuori impegna Ryan che deve deviare in calcio d’angolo. E ancora AZ al tramonto del primo tempo con Lahdo dal limite prova con il destro. Respinge Skorupski. Arriva a pochi passi Van Brederode che però spreca a porta sguarnita. Dopo questa colossale occasione per gli olandesi si chiude la prima frazione. La seconda frazione si apre come si era chiusa la prima, ossia con gli olandesi che fanno la partita e con il Bologna che, affannosamente, cerca di ripartire. Al 53esimo arriva il vantaggio dell’AZ con Poku che si libera di Lykogiannis e calcia battendo Skorupski. Arriva timidamente la reazione del Bologna con Zirkzee che semina il panico nella difesa olandese ma che quando deve concludere, lo fa fuori. Nel finale Skorupski è decisivo su Van Bommel per evitare la sconfitta per 2-0.