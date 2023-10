E’ un Bologna da Europa: otto risultati utili consecutivi, solo cinque squadre meglio nei top-5

E’ un Bologna da Europa. Tre vittorie, cinque pareggi, una solidità difensiva clamorosa anche se oggi non è arrivato il clean-sheet: 14 punti e il quinto posto agganciato in attesa delle altre, e la sensazione che si stia crescendo passo dopo passo e in modo esponenziale. Thiago Motta si gode i frutti del proprio lavoro, i numeri da record dei rossoblù permettono ai tifosi di sognare in grande. Calcare i grandi palcoscenici non è un’utopia: l’anno scorso i miglioramenti palpabili fino al finale di campionato, quest’anno solo uno scivolone, al pronti via contro l’attuale capolista Milan, quindi otto partite di fila, record in Serie A, senza subire una sconfitta.

E in Europa, nei top-5 campionati, non sono tante le squadre ad avere una striscia aperta così importante: il Borussia Dortmund in Bundesliga, così come il Bayern Monaco, il Barcellona in Liga, il super Nizza di Farioli in Francia, il Tottenham in Premier sono le uniche imbattute da più di otto gare. Poi c’è il Bologna, che sogna l’Europa e non può più nascondersi.