Bojan Krkic commenta il ritiro: “Decisione difficile, il calcio è la mia vita”

In un’intervista concessa a Sport, Bojan Krkic è tornato a parlare del suo addio al calcio: “Non è stata una decisione facile, il calcio è la mia vita. Tuttavia penso che sia importante capire quando dire basta e avere coraggio. Io non volevo avere un brutto ricordo del calcio, perciò ho smesso. Mi sento realizzato come giocatore, non avrei mai pensato di vivere una carriera del genere“.

L’ex Milan e Roma, tra le altre, ha poi fatto chiarezza sul suo futuro: “Credo che il ruolo ideale per me possa essere quello del direttore sportivo. Mi reputo qualificato per svolgerlo. Iniziare a lavorare al Barcellona sarebbe il massimo. È la mia base sia strutturale e professionale, sarei felice di aprire un’altra tappa nelle loro strutture“.