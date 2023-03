Viareggio Cup 2023, danneggiano spogliatoi dopo l’eliminazione: brutto gesto degli argentini del Don Torcuato

Brutto episodio al termine della partita della Viareggio Cup 2023 tra Don Torcuato e Pontedera, terminata 1-1. La squadra argentina è stata infatti eliminata dal torneo in virtù del pareggio e, in preda alla rabbia (complice una discussa direzione arbitrale), ha danneggiato il tunnel e gli spogliatoi dello stadio Mannucci di Pontedera (Pisa). Immediata la condanna del Pontedera, che ha annunciato azioni al fine di individuare gli autori. “Il Centro giovani calciatori Viareggio si costituirà parte civile per danno di immagine al nostro torneo, qualora il Pontedera sporgesse denuncia contro i tesserati del Don Torcuato. Questi episodi fanno male allo sport” ha dichiarato in una nota il presidente del Cgc Alessandro Palagi.