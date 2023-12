Best Fifa Football Awards a Londra il 15 gennaio: attesa per il premio Puskas

Sarà Londra il 15 gennaio ad ospitare i Best Fifa Football Awards del 2023. Nel corso dell’ottava edizione saranno premiati i migliori giocatori, allenatori, tifosi, gol e gesti di sportività. Le nomination per l’ottava edizione dei The Best Fifa Football Awards sono state annunciate lo scorso settembre. La Fifa annuncerà i finalisti per le categorie principali nelle prossime settimane.

Nel corso della cerimonia saranno consegnati i seguenti undici premi: il premio come miglior giocatrice femminile dell’anno Fifa; il premio per il miglior giocatore maschile di Fifa; il premio per il miglior allenatore femminile Fifa; il premio per il miglior allenatore maschile Fifa; il Premio come miglior portiere femminile della Fifa; il Premio come miglior portiere maschile della Fifa; il Fifa Puskás Award (Miglior gol dell’anno); il Premio Fifa per i tifosi; il Premio Fair Play della Fifa; il Fifa Fifpro Femminile World11; il Fifa Fifpro World11 Maschile.