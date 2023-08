Fabio Capello a Courmayeur per parlare di sport e valori

L’ex allenatore e attuale opinionista tv per Sky Sport, Fabio Capello, sarà l’ospite principale della tavola rotonda “Lo Sport e i suoi valori: Innovazione, Inclusione e Sostenibilità”, in programma domenica 27 agosto, al Jardin de l’Ange di Courmayeur alle ore 18. L’evento rientra nell’ambito della rassegna “Protagonisti a Courmayeur”. Con Capello interverranno anche Paolo Carito, direttore generale Campionati Europei di atletica leggera Roma 2024, Ludovica Mantovani, Presidente Fondazione Torneo Ravano Coppa Paolo Mantovani e Luca Martines, Managing Director Corporate, Parma Calcio 1913 (moderatore dell’incontro sarà Pier Carlo Barberis, Founder Stati Generali Mondo Lavoro dello Sport): “Durante il confronto, verranno messi in luce quelli che sono gli aspetti valoriali dello sport, che spesso e volentieri svolge una funzione sociale importantissima per la società riuscendo a promuovere valori come inclusività, innovazione e sostenibilità”.