Belgio, Courtois rinuncia a Euro 2024: “Non sarei al 100% dopo l’infortunio, meglio essere sinceri sin da ora”

Thibaut Courtois ha deciso di rinunciare, a mesi di distanza, agli Europei del 2024 in Germania con la maglia del suo Belgio. Courtois ha rinunciato a giocare con la nazionale belga i prossimi Europei 2024 in Germania. Il portiere del Real Madrid, fermo da qualche mese per la rottuna del crociato, non crede di poter essere al 100% in forma per il torneo continentale e quindi ha deciso di prendere una decisione sin da ora. “A causa di questo infortunio per me non ci saranno gli Europei. Prima devo recuperare al 100% ed è meglio non fissare una data. Se sarò fortunato potrò giocare una partita a maggio, ma non mi sentirei pronto per un grande torneo come gli Europei”, ha ammesso il portiere. “Credo che sia meglio offrire sin da subito questa sincerità alla Nazionale – ha proseguito -. Non sarò in porta all’80% finché avremo altri bravi portieri. Metto da parte l’onore e a giugno farò il tifoso. Speriamo di poter vincere un titolo europeo”.

Il portiere del Real Madrid era stato criticato per aver lasciato la Nazionale dopo la sfida contro l’Austria. Ora le scuse: “Vorrei scusarmi per questo. Lasciare dopo la partita contro l’Austria è stata una decisione sbagliata. Vorrei scusarmi con la squadra e soprattutto con i tifosi. Penso che siano stati i più sorpresi. Pertanto, posso solo scusarmi e mi dispiace”, ha riconosciuto l’estrmo difensore, che poi ha fornito un aggiornamento sulle sue condizioni: “Tutto sta andando secondo i piani, anche un po’ meglio del previsto”