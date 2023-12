Ottavi di finale Champions League 2024: calendario, date e orari di tutte le partite

La fase finale della Champions League 2023/2024 sta per cominciare. Dopo il sorteggio odierno, a Nyon, si delineano gli accoppiamenti delle migliori sedici squadre del continente. E ci sono ben tre italiane: l’Inter di Simone Inzaghi, il Napoli di Walter Mazzarri e la Lazio di Maurizio Sarri. Tutte arrivate per seconde nel girone e quindi giocheranno il match di andata tra le mure amiche e quello di ritorno in trasferta.

Per quel che riguarda il calendario e il programma delle partite verrà reso noto dall’Uefa in giornata entro le ore 18. In ogni caso ci sono quattro date per l’andata (13-14-20-21 febbraio) e quattro date per il ritorno (5-6-13-14 marzo). Tutte le partite si giocheranno alle ore 21 italiane. Tutte le partite verranno trasmesse in diretta su Sky Sport e su Infinity tranne una, la migliore del mercoledì, che viene trasmessa in esclusiva da Prime Video. In chiaro, su Mediaset, verrà trasmessa una partita a settimana, al martedì.

IL CALENDARIO E IL PROGRAMMA DEGLI OTTAVI DI FINALE

ANDATA

Martedì 13 febbraio – Due partite ore 21:00

Mercoledì 14 febbraio – Due partite ore 21:00

Martedì 20 febbraio – Due partite ore 21:00

Mercoledì 21 febbraio – Due partite ore 21:00

RITORNO

Martedì 5 marzo – Due partite ore 21:00

Mercoledì 6 marzo – Due partite ore 21:00

Martedì 13 marzo – Due partite ore 21:00

Mercoledì 14 marzo – Due partite ore 21:00