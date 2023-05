Beach Soccer Femminile: primo raduno stagionale, dal 22 al 26 maggio a Tirrenia

Primo stage del 2023 per la Nazionale Femminile di Beach Soccer, che si radunerà da lunedì 22 a venerdì 26 maggio al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia per iniziare a preparare l’appuntamento con i Giochi Olimpici Europei di Cracovia, in programma dal prossimo 27 giugno al 1° luglio. Sarà il primo impegno ufficiale di una stagione che nei prossimi mesi la vedrà prendere parte anche ai World Beach Games (5-12 agosto, Bali) e ai Giochi del Mediterraneo (9-16 settembre, Creta).

Venti le calciatrici convocate da Emiliano Del Duca per il raduno, per 5 di loro è la prima chiamata in Nazionale: le sorelle Francesca e Alice Sacchi, Martina Galloni, Roberta Diodato e Giulia Gloria.

L’elenco delle convocate:

Portieri: Valeria Dilettuso (Trastevere Calcio), Martina Galloni (Ru De Tenerife Santa Cruz), Elettra Martinoli (Lazio Women 2015), Angela Ruotolo (Ravenna Women), Francesca Sacchi (Calcio F. Arezzo);

Giocatrici di movimento: Roberta Diodato (Futsal Pistoia), Alice Ferrazza (Trastevere Calcio), Giulia Gloria (Virtus Fondi C5), Sandy Iannella (Città di Pontedera), Francesca Maiorca (Latina Calcio 1932 Women), Debora Naticchioni (Latina Calcio 1932 Women), Giulia Olivieri (Vis Mediterranea Soccer), Syria Pagiarino (Vicenza Calcio Femminile), Melania Pisa (Jasnagora), Chiara Pioli (Sambenedettese), Rebecca Ponzini (Sambenedettese), Veronica Privitera (Jasnagora), Alice Sacchi (Centro Storico Lebowski), Claudia Saggion (Cittadella Women), Maria Fabiana Vecchione (Lazio Women 2015).