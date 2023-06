Bayern Monaco, ufficiale l’arrivo a parametro zero di Laimer dal Lipsia

Primo colpo per il Bayern Monaco del futuro di Thomas Tuchel. In Baviera arriva a parametro zero Konrad Laimer, dopo l’esperienza al Lipsia. Il giocatore aveva trovato sin da tempo l’accordo con il Bayern, ma prima ha voluto chiudere la stagione con la maglia del Lipsia.

Queste le prime parole di Laimer: “E’ un sogno che diventa realtà. Il Bayern è uno dei più grandi club al mondo, darò tutto per questa maglia e questi tifosi. Il Bayern punta sempre agli obiettivi più alti, come me, mi trovo nel posto giusto“. Per Laimer contratto fino a giugno del 2027.