Gt3: primo successo per Valentino Rossi, gara 2 della Road to Le Mans è sua

Finalmente Valentino Rossi. Il Dottore centra il suo primo successo in GT3 aggiudicandosi, con la BMW M4 del team WRT condivisa con Jerome Policand, gara 2 della Road to Le Mans. “E’ fantastico, è la mia prima vittoria in GT. Sono contento anche di tornare sul podio di Le Mans dopo tutti questi anni.E’ una bella esperienza anche per il prossimo anno, dove l’obiettivo è vincere la gara più importante“, sottolinea Rossi.