Bayern Monaco, Tuchel pronto all’esordio: “Ci aspetteranno due mesi molto importanti”

Si avvicina l’esordio per Thomas Tuchel sulla panchina del Bayern Monaco, che sabato 1 aprile dovrà vedersela contro il Borussia Dortmund. Un match non banale per rompere il ghiaccio per il tecnico tedesco che proprio con il club giallonero ha avuto modo di lavorare e di togliersi svariate soddisfazioni, anche contro il Bayern. Ora il ruolo è quello opposto: allenare per il Bayern Monaco e battere il Borussia Dortmund. Queste le parole di Tuchel in conferenza stampa.

Sul futuro del Bayern Monaco: “Lavora, mangia, dormi, ripeti, questa è stata la mia settimana. Dobbiamo fare in modo che funzioni, aprile e maggio sono mesi importanti per un club come il Bayern. devo fare affidamento sulle mie prime impressioni ma ho cercato di non sovraccaricare i giocatori dopo una settimana turbolenta“.

Sull’esordio proprio contro il Borussia Dortmund: “Sono passati ormai sei anni da quando sono andato via, ho già avuto modo di tornare a Dortmund quando ero al PSG, in molti mi hanno abbracciato. E’ stato un peccato quando è finita ma ormai è passato del tempo. È una partita importante, una grande sfida affrontare una squadra che sta correndo così, ma questo ci aiuterà anche a tirare fuori il meglio di noi“.