De Luca tuona: “Invito i tifosi delle altre squadre a rispettare la vittoria del Napoli in Serie A”

Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, ha, nel corso della sua consueta diretta Facebook del venerdì, rivolto un appello a tutti gli appassionati di calcio campani e non. Recentemente, infatti, la Curva Nord Siberiano della Salernitana ha invitato i tifosi del Napoli, rivolgendosi in particolare a quelli residenti a Salerno, a non esporre sui balconi drappi, sciarpe o bandiere nel caso in cui la squadra azzurra dovesse, come ormai quasi certo, vincere meritatamente il proprio terzo tricolore. Questa raccomandazione non è affatto piaciuta a De Luca, che ha così deciso di invitare tutti a rispettare e ad applaudire il successo del Napoli, così come comandato dalla buona educazioni e dai valori dello sport.

“Ci si avvicina alla vittoria del Napoli in Serie A – ha esordito il presidente campano –: vorrei invitare tutti, in particolare i tifosi delle altre squadre, ad assumere un atteggiamento di serietà e correttezza. Lo dico anche ai tifosi della Salernitana: credo che ci si debba comportare con civiltà e rispetto. Il Napoli ha condotto un campionato straordinario che passerà alla storia dello sport nel nostro Paese. Occorre avere rispetto per i valori sportivi e occorre trasmettere alle giovani generazioni valori di solidarietà e di civiltà. Ormai i tempi sono maturi e non possiamo più diffondere abitudini sbagliate, alimentando tensioni francamente intollerabili. Mi auguro che tutti sapranno esprimere apprezzamento e rispetto per i valori sportivi che sono alla base dello scudetto partenopeo, mantenendo sempre comportamente di grande civiltà”, ha concluso De Luca.