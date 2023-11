Bayern Monaco-Roma oggi in tv: orario e diretta streaming gironi Champions League femminile 2024

E’ un giorno storico per la Roma femminile che oggi esordirà in Champions League contro un avversario di tutto rispetto come il Bayern Monaco. La trasferta bavarese è sulla carta molto complicata per le giallorosse, ma la voglia di continuare a fare bene anche questa stagione in Europa per le giocatrici di Spugna è tanta. Si parte alle 18.45, con la partita che sarà visibile in esclusiva sulle reti di DAZN che trasmetterà l’evento in esclusiva.