Alcaraz-Rublev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2023

Carlos Alcaraz affronterà Andrey Rublev nella fase a gironi delle Atp Finals di Torino 2023, in programma dal 12 al 19 novembre. Ultima spiaggia per entrambi i giocatori, sconfitti nel match d’esordio e chiamati a riscattarsi se vogliono ancora sperare nella qualificazione. Lo spagnolo è stato sconfitto in rimonta da Alexander Zverev, dimostrando di essere lontano dalla sua forma migliore. Il russo invece è stato battuto nel derby dal connazionale Daniil Medvedev, calando alla distanza. Match dunque significativo sia per l’uno che per l’altro e soprattutto inedito visto che i due non si sono mai affrontati a livello Atp. Secondo i bookmakers partirà favorito Alcaraz, che anche se non ha convinto resta comunque superiore – almeno sulla carta – al russo. Rublev tuttavia potrà senz’altro giocarsi le sue carte e può vantare un’esperienza maggiore alle Finals, essendo ormai alla quarta partecipazione consecutiva (Alcaraz invece è all’esordio).

Alcaraz e Rublev scenderanno in campo oggi, mercoledì 15 novembre, alle ore 14:30. Le Finals andranno in onda integralmente su Sky Sport, che detiene i diritti televisivi del torneo di fine stagione e lo seguirà attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Il match potrà essere seguito in diretta anche in chiaro su RAI 2. Garantita anche una diretta streaming tramite Sky Go (solo per abbonati Sky), NOW (previo abbonamento) e gratuita su RaiPlay. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’incontro attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.