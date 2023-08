Bayern Monaco, Kane: “Arrivato per vincere la Champions League”

In casa Bayern Monaco gli animi non sono altissimi, vista la sconfitta rotonda contro il Lipsia nella Supercoppa di Germania. A placare il malcontento è arrivato in soccorso l’annuncio di Harry Kane, già in panchina nella partita di ieri. Il giocatore inglese si è presentato alla stampa nel day after della sconfitta contro il Lipsia.

Queste le parole di Kane: “Ho sempre voluto migliorarmi e vedere fino a che punto posso arrivare. Ma voglio anche giocare ai massimi livelli, partecipare alla Champions League e lottare ogni anno per qualche titolo. Venire al Bayern mi offre questa opportunità. Sono stati giorni impegnativi, una settimana intensa. Questo è il mio primo trasferimento. E’ stata sicuramente un’esperienza piena di alti e bassi ma sono felice di essere qui. Auguro tutto il meglio al Tottenham, a Daniel Levy tutto il meglio, ma ora la mia attenzione è qui e cerco di aiutare questa squadra“.